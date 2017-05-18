Хто на Тернопільщині хотів підірвати вантажівку разом з водієм?

«Снаряд прикріплений до мого автомобіля», – саме таке повідомлення надійшло до правоохоронців Борщівського відділення поліції від мешканця села Устя.

Як розповів 36-річний чоловік, у його власності знаходиться вантажівка марки «ГАЗ-53». Ввечері 15 травня, молодик вирішив подивитись до автівки та почав щось лагодити.

У ході огляду житель Борщівського району помітив предмет схожий на снаряд, прикріплений дротом до вихлопної труби автомобіля. Про знахідку одразу повідомив правоохоронців.

На місце події оперативно прибули місцеві правоохоронці та вибухотехніки. За словами головного спеціаліста – вибухотехніка ВТВ Головного управління Нацполіції Віталія Ярошенка, виявлений снаряд – часів Другої світової війни 37 мм, виробництва Німеччини. Боєприпас був цілком боєздатним, та міг призвести до фатальних наслідків.

Снаряд вилучили та знешкодили у безпечному місці.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відповідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції не виключають той факт, що чоловіка хотіли підірвати навмисне через конфлікт.

Нагадаємо, 14 квітня житель району з ножовим пораненням грудної клітки потрапив до лікарні. Отримані травми потерпілий отримав під час сварки з колишнім чоловіком своєї співмешканки.