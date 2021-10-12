Екс-секретар міськради розповів про справжню ціну рейтингу «Forbes» для бізнесу Тернополя

Тернопільська влада на офіційному сайті ТМР похизувалася тим, що Тернопіль увійшов до п’ятірки найкращих міст для ведення бізнесу за версією «Forbes Ukraine». Протягом більш ніж 10-ти років Сергій Віталійович вперто доводить тернополянам, що вони живуть мало не в раю, ну а підприємці – повинні хвалити долю за те, що вона дала їм можливість працювати у Тернополі. Звісно ж реальність дещо інша, кардинально інша, заявив колишній секретар міської ради (2010-2015 рр.), а нині тернопільський депутат Ігор Турський.

– Кожен бізнесмен Тернополя, малий чи великий, знає, що без «відкату» або хабаря жодного питання у міськраді вирішити не можливо. Підприємці стоять в чергах для отримання тих чи інших дозволів і без «змазки» шансів на успіх не має ніхто. Якщо у нас такий гарний показник з бізнес-привабливості, то чому жоден інвестор до цих пір у Тернопіль на зайшов і з року в рік на Листопадовій нас лише годують обіцянками про фінансистів, що приготували свої мільйони для розвитку Тернополя?, – написав у соціальній мережі Ігор Турський.

До речі, по самому рейтингу «Forbes» і 5-ому місцю у ньому Тернополя. Тут слід зазначити, що воно здобуте за рахунок показника «Освіта» – він отримав максимальних 100 балів і витягнув наше місто у топ списку. Зі всієї України лише Львів отримав схожий показник. Далі, в Івано-Франківську показник «Прозорість міської влади» становить 42, а у Тернополі – 75, але сумарно Франківськ набрав більше і обігнав Файне місто.

– Ви мені поясніть, про яку прозорість влади Тернополя може йти мова? Звідки узялася цифра 75? Звісно її вписали за намальованими з міськради Тернополя показниками. А от «Ділову активність» не підмалюєш, тому що є податкова, є реєстри і конкретні цифри, а тому показник у цьому розділі один з найнижчих – 56.

Критерій «Регіональний Doing Business» розраховано на основі рейтингу BRDO, що оцінює легкість створення підприємства, отримання дозволів на будівництво, оформлення земельної ділянки… Показник Тернополя – 60. Згадувати про те, як у Тернополі отримується дозвіл на будівництво або оформлення земельних ділянок не буду. Тут не про рейтинг говорити треба, тут більше 100 кримінальних справ! А тому знімаємо локшину з вух, пробуджуємо Сергія Надала від солодкого сну і дякуємо нашим освітянам – ви молодці!, – підсумував у своєму дописі пан Турський.

Джерело: Тижневик “Номер один”