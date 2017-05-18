На Теребовлянщині під колеса автомобіля потрапив 24-річний пішохід

17 травня о 19:05 59-річний житель с.Буданів, рухаючись автомобілем «FIAT Doblo» по проїжджій частині вул. Шевченка м.Теребовля, здійснив наїзд на 24-річного жителя с.Плебанівка, який раптово вибіг на дорогу та перетинав її у забороненому місці поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав травми у вигляді ЗЧМТ, струс головного мозку. Медики його госпіталізували в місцеву лікарню.

Автомобіль «FIAT Doblo» поміщений на спеціальний майданчик Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області. У водія взято забір крові на вміст алкоголю.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України. Триває слідство.

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