Тернопільські рятувальники прийшли на роботу в вишиванках (Фото)

18 травня 2017 року особовий склад Тернопільського районного відділу та 3 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області уже за традицією відзначають день вишиванки.

Всесвітній день вишиванки – свято, яке має на меті зберегти народні традиції створення та вбирання у вишитиукраїнського одягу.

Сьогодні це свято хоч і не офіційне, але вже міжнародне й має чітку ціль – культурне відродження та збереження народних традицій конкретно в створенні вишитого одягу та його носіння повсякденно та на свята.

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