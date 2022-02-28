Інформація про втрати російського окупанта станом на ранок 28 лютого
Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила інформацію про сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00:
- Літаки 29
- гелікоптери 29
- Танки 191
- Бойові броньовані машини 816
- Гармат 74
- ЗРК БУК 1
- Град 21
- Автомобільна техніка 291
- Цистерни 60
- БпЛА ОТР 3
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО 5
- Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)
Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.