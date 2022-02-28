10:00 | 28.02.2022
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Новини Тернополя 

Інформація про втрати російського окупанта станом на ранок 28 лютого

marta 0 Views Прокоментуй!

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила інформацію про сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00:

  • Літаки 29
  • гелікоптери 29
  • Танки 191
  • Бойові броньовані машини 816
  • Гармат 74
  • ЗРК БУК 1
  • Град 21
  • Автомобільна техніка 291
  • Цистерни 60
  • БпЛА ОТР 3
  • Кораблі/катери 2
  • Засоби ППО 5
  • Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)

Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.

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