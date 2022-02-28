У Тернопільській області заборонили продаж алкоголю

27 лютого у Тернополі прийнято рішення про зупинення продажу підакцизних товарів – алкогольних напоїв.

Заборона поширюється на магазини, кафе, ресторани та усіх, хто розповсюджує спиртні напої на території громади та області, загалом.

У цей складний час просимо з розумінням віднестися до всіх рішень і мір, – просять у міській раді.