10:31 | 28.02.2022
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У Тернопільській області заборонили продаж алкоголю

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27 лютого у Тернополі прийнято рішення про зупинення продажу підакцизних товарів – алкогольних напоїв.

Заборона поширюється на магазини, кафе, ресторани та усіх, хто розповсюджує спиртні напої на території громади та області, загалом.

У цей складний час просимо з розумінням віднестися до всіх рішень і мір, – просять у міській раді.

  • Також ми звертаємося до усіх підприємців, які продають продукти харчування. Зараз складний для українців час. Не піднімайте ціни. Ми віримо, що Україна переможе. Давайте допомагати одне одному, щоб пережити цей період. Долучайтесь до допомоги нашим Збройним силам, нашій державі! Україна переможе! Українці переможуть!
 

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