Історія про найдавнішу книжку в тернопільському музеї (фото)

Працівники тернопільського краєзнавчого музею розпочали проект #історія_одного_експоната. На сторінці музею у Фейсбуці періодично знайомлять з експонатами закладу.

Завідувачка сектору відділу фондів ТОКМ експонатами музею онлайн Світлана Ковальчук підготувала розповідь про найдавнішу книжку з колекції музею, корені якої сягають тисячолітніх глибин.

Ця книга несе у собі таємниці зародження світу “з льоду і полум’я”, історії про вічну боротьбу, великі битви, перемоги і поразки богів та їх супротивників… Книга, яка пахне північним морем, порослим мохом камінням, старим деревом, ще чимось незбагненним і таємничим.

Шкіряна коричнева палітурка дбайливо оберігає напис латиною на титульному аркуші, що у перекладі звучить : “Історії королів та героїв данів”, складені елегантним стилем Саксоном Граматиком, зеландцем та провостом церкви Роскілле, понад триста років тому і тепер вперше ілюстровані та правильно надруковані у дослідженій збірці”.

Додаток до імені Саксон “Граматик” з’явився вперше у хроніці XIV ст. на знак визнання його стилістичної майстерності. З вишуканої латини твору Саксона можна припустити, що автор навчався за межами тогочасної Данії, в Італії чи у Франції. У своїх працях він використовує твори давніх римлян: Вергілія, Горація, Овідія, Квінта Руфа.

Отже, ще у 12 столітті данський хроніст Саксон Граматик опублікував патріотичну працю данської історії, яка стала важливим джерелом інформації про ранню історію нації. Це також один з найстаріших письмових документів про історію Естонії та Латвії. Твір складається з 16 книг: у перших дев’яти йдеться про північну міфологію, наступні присвячені середньовічній епосі, 14 найоб’ ємніша за обсягом і, найімовірніше, була написана першою. Останні три книги описують данські завоювання на південних берегах Балтійського моря та війни проти слов’ян.

На жаль, оригінальні манускрипти твору втрачені, за винятком чотирьох фрагментів, які зберігаються у Королівській бібліотеці Данії. Два роки данський перекладач Крістіерн Педерсен шукав копію “Діянь данів”, а відтак, перший друк книги та найстаріший відомий повний текст праць Саксона Граматика був надрукований Йодокусом Бадіусом 15 березня 1514 року у Парижі під назвою “Danorum Regum heroumque Historiae”.

Примірник однієї з цих книжкових пам’яток у колекцію Тернопільського обласного краєзнавчого музею потрапив із бібліотеки ім. Л. Фінкеля Регіонального Подільського музею Тарнополя, що засвідчено штампами. Запис в старій інвентарній книзі 1948 року. Видання К. Педерсена ілюстроване досить скромно: яскравий титульний аркуш з центральною картинкою, на якій зображено короля, що спирається на щит з королівським гербом, а у руках тримає меч та державу, прикрасами є кілька десятків букв різного розміру, задекорованих рослинним орнаментом і 16 ініціалів. Обрамлення для необізнаного – це незрозумілий ребус, насправді титульний аркуш виконує і функцію передмови, переліку у візуальних образах-натяках того, що чекає глядача, який пройде крізь віртуальний портал.

“Діяння данів” були видані багато і різними мовами : японською, данською, англійською, німецькою, італійською, іспанською та російською (2017). Латинський текст Педерсена є і на сьогоднішній день джерелом усіх існуючих перекладів та нових видань. Хто б зміг спробувати свої сили в українському перекладі?! Чи, можливо, як Шекспір, збагатить історію світової літератури новим, давно забутий старим, героєм? Адже окремі аспекти “Діянь данів” були покладені Вільямом Шекспіром в основу “Гамлета”. Очевидно, що відомий англійський драматург не читав Саксона Граматика, але був знайомий з якоюсь версією цього твору, яка описувала падіння принца данського. Щоправда, на відміну від Шекспіра, у якого Гамлет гине, герой Саксона править королівством та має інші цікаві пригоди.