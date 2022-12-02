15:19 | 2.12.2022
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Керівники Обленерго нестимуть відповідальність за несправедливе відключення споживачів від електрики

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Цей день настав: керівники Обленерго нестимуть відповідальність за несправедливе відключення споживачів від електрики

У Міненерго повідомили, що від українців надходить безліч обґрунтованих скарг на несправедливе відключення та недотримання графіків. Минулого тижня кількість таких скарг зросла вдвічі, найбільше їх надійшло з Києва та області, Полтави та Львова.

При відключенні електроенергії ОСР має зробити те, щоб всі споживачі перебували у рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній нестимуть персональну відповідальність.

 

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