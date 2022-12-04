Графік відключення світла на 4 грудня у Тернопільській області

‼️Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії продовжує діяти!

💡Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для нашої області, 04 грудня на Тернопільщині продовжують застосовуватись стабілізаційні обмеження електроенергії 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні).

❗Енергетики наголошують, що групи споживачів залишаються незмінні, лише змінено період обмеження електропостачання, тобто інший порядок вимкнення груп. Стабілізаційні обмеження електроенергії продовжуються в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні).

👉На 04 грудня передбачається ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ:

⚡1 група – 03:00 до 11:00 год.; 15:00 до 23:00 год.;

⚡2 група – 07:00 до 15:00 год.; 19:00 до 03:00 год.;

⚡3 група – 23:00 до 07:00 год.; 11:00 до 19:00 год.

➡️Ознайомитись із стабілізаційним графіком погодинних вимкнень електричної енергії споживачам для кожної з груп споживачів можна на головній сторінці офіційного сайту ВАТ «Тернопільобленерго».

❗Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

🇺🇦Виходячи із стану в електромережі країни та свідомого використання електроенергії споживачами, тривалість обмежень може бути менша.