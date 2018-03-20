Тернопільська мерія закупила прапори по тисячу гривень за кожен

Тернопільська міська рада на початку березня придбала шість прапорів розміром 1,74 на 1,18 метри за 980 гривень за штуку.

Поставку стягів здійснив фізична особа – підприємець Віктор Анатолійович Паляниця, офіс якого знаходиться у Тернополі на бульварі Симона Петлюри.

Цікаво, що договір між міською радою та підприємцем підписано 6 березня, а акт виконаних робіт датується 5 березням.

До слова, у цього ж суб’єкта господарювання тернопільська мерія впродовж перших чисел березня на майже 40 тисяч купила вітальних листівок і на 12 тисяч гривень – подарункових пакетів. І знову заднім числом були підписані договори – відповідно 6 і 7 березня, в той час, як акти виконаних робіт датуються 2 і 3 березня.