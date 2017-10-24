Компліменти Добріковій, зауваження Здеб, – як депутати реагували на звіти управлінь та відділів міської ради

Сьогодні тернопільські депутати розглянули чимало звітів про роботу управлінь та відділів міської ради.

Звітували шість управлінь (торгівлі, розвитку міста, фінансове, організаційне, соцполітики, матеріально-технічного забезпечення), служба у справах неповнолітніх, відділ реєстру виборців, архівний відділ.

Не було у депутатів жодного питання до відділу ведення Державного реєстру виборців. Інші ж управління отримували по кілька запитань та, здебільшого, подяки за роботу керівника та усіх працівників.

Зокрема, найбільше депутати розсипалися компліментами перед Світланою Добріковою та її управлінням організайно-виконавчої роботи. Дякували за надважку роботу особливо в період сесійних засідань. Проте просили покращити роботу з відділом зі зв’язків з громадськістю для оперативного оприлюднення депутатських проектів рішень.

Хвалили і роботу фінансового управління Тернопільської міської ради. Марія Баб’юк назвала його одним із найважчих управлінь. А Михайло Ібрагімов відзначив, що на керівника Надію Кучер мали би рівнятися усі.

Мали побажання депутати до служби у справах неповнолітніх та дітей.

Андрій Шкула, як журналіст, просив Зоряну Здеб бути відкритішою до журналістів, які дзвонять за коментарями, щодо різних ситуацій, які виникають у місті з неповнолітніми. На це міський голова попросив журналістів особисто приходити до служби, а не з’ясовувати такі “тонкі” деталі телефоном, аби не було перекручування інформації.

Також про співпрацю просила керівник Галицького коледжу Марія Баб’юк. Зокрема, щодо студентів, які не відвідують заняття.

Подяку Зоряна Здеб отримала від Андрія Артимовича. Він, від імені лікарів, подякував службі за допомогу лікувальним закладам.

Доповнення до звіту отримав і Юрій Дейнека – керівник управління стратегічного розвитку міста.

Олег Нитка подав пропозицію якимось чином відзначати тернопільських вчителів, які в час святкуваня Дня Тернополя віддавали свій час, щоб презентувати місто іноземним делегаціям, надаючи їм послуги перекладачів.

Віктор Генсерук запропонував управлінню приділяти більше уваги великим рекламним конструкціям – біг-бордам, які під час буревіїв та вітрів можуть становити небезпеку для перехожих. Також радив посилити контроль за поклейкою афіш, які своїм “обтріпаним” виглядом псують зовнішній вигляд міста.

Андрій Ткаченко хотів би бачити, що чекає Тернопіль у майбутньому. Тому Сергій Надал попросив керівника управління підготувати не лише звіт про роботу, а й презентацію планів і стратегію розвитку міста.

До керівника управління соціальної політики Володимира Сулими депутати мали питання щодо субсидій, електронних послуг та персоніфікованих карток для оплати проїзду.

Назар Зелінка запитав, чи можна покращити умови для відвідувач соц.управління, та попросив розповісти про впровадження електронних послуг. Володимир Сулима пояснив, що усі електронні послуги, які передбачені положеннями кабміну, міської ради, тощо, його управлінням впроваджені та працюють згідно закону.

Вікторія Шараськіна підняла актуальне для тернополян питання щодо видачі соціальних карток для оплати за проїзд. І Володимир Сулима, і Сергій Надал пояснили, що кожен, хто зареєстрований в управлінні соцзахисту, отримають свої картки до кінця року, а до отримання зможуть їздити за своїм пільговим документом. Ті люди, які не зареєстровані в управлінні соцзахисту та не придбають соціальну картку у місцях продажу, платитимуть в громадському транспорті готівкою, згідно нових тарифів з 1 листопада.

Загалом, усі звіти керівників управлінь та відділів Тернопільської міської ради, депутати взяли до уваги та підтримали.

Любов Вовк