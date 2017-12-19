19 грудня 2017 р. в Кременецькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка “Кременець очима юних художників” учнів Державної художньої середньої школи ім. Т. Г. Шевченка міста Києва.

Цій події передував пленер, що відбувався 9-19 липня на тему “Літні вакації Кременецького краєзнавчого музею”. Програма пленеру включала екскурсію в краєзнавчий музей, Замкову гору, Ботанічний сад, архітектурний Кременець, цілюще джерело “Корито”, кременецькі катакомби, національний парк “Кременецькі гори”. Крім того учасники пленеру відвідали Дубенський замок, Тараканівський форт.

Результатом їхньої творчої праці став живописний вернісаж. Виставка буде діяти впродовж грудня.