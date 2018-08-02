Кременецькі артисти представляли культуру України на мистецькому фестивалі у Польщі

Впродовж двох днів кременецькі артисти представляли культуру України на мистецькому Міжародному фестивалі “Пізнаємо культуру Європи” у Польщі.

У Навчально-рекреаційному центрі “Сольне Място” був справжній сплеск емоцій, коли на сцену вийшли кременчани.

Також на цій сцені виступали колективи Польщі, Німеччини та Франції.

Бурмістр міст і гміни Велічка Артур Козьол висловив слова вдячності кременчанам, за те, що долучилися до свята. Також висловив бажання аби такі заходи були традиційними.

“Ми маємо робити щось спільне для країн Європи. Це важливо як і у культурно-мистецькому стосунку, так і перспектив ділової співпраці”, – зазначив бурмістр.

Саме у ці дні відбувалися й урочисті заходи з приводу святкування дня народження міста Велічка. І вже наступного дня кременчани співали на одній сцені із відомим польсько-українським гуртом “Еней”. Українцям цей гурт здебільшого став відомим через присвячену у підтримку наших військових пісню “Біля тополі”.

Кременецький ансамбль пісні та музики, який брав участь у фестивалі, був створений у 2003 році. В листопаді 2005 року отримав звання народного. Ансамбль був створений для популяризації української пісні. З часом у репертуарі з’явилися лемківські пісні, авторські твори та інструментальна музика. Зрозуміло, що за роки функціонування колективу неодноразово змінювалися керівники та учасники ансамблю. З 2017 року колектив працює під керівництвом Мар’яни Томашівської. У складі ансамблю є 9 учасників: солісти-вокалісти та інструменталісти. У репертуарі колективу переважно українські народні пісні та інструментальна музика. Такі інструменти як баян, сопілка, скрипка,бандура, контрабас, кларнет, бубен створюють відповідний рівень виконання.

Ансамбль є незмінним учасником усіх концертів та святкувань, які проводяться в Кременецькому районі та за його межами.

Під час відвідин міста Велічка голова районної державної адміністрації Володимир Козубський та голова районної ради Володимир Стефанський уклали договір про співпрацю.

Кременець City