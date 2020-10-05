На Тернопільщині є вакансії для працівників медичної сфери

Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках.

За інформацією відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості на 01 жовтня 2020 року роботодавці, які працюють у сфері медицини області мають 38 вакансії. Це медсестри та лікарі, зокрема, сімейної практики, психіатр, стоматолог, офтальмолог, хірург, невропатолог, отоларинголог, гінеколог, ендокринолог, анестезіолог, інфекціоніст. Такі фахівці потрібні у Тернополі та Тернопільському, Бережанському, Борщівському, Гусятинському, Заліщицькому, Збаразькому, Кременецькому, Монастириському, Підволочиському, Теребовлянському районах.

Загалом, у кожному зі згаданих працівників роботодавці хочуть бачити не лише професіонала своєї справи, а й ввічливу, акуратну, уважну людину, яка добросовісно відноситься до роботи та вміє спілкуватися з клієнтами. Роботодавці готові платити до 17000 грн зарплати на місяць.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.