“Лакмусові папірці”: місця в Тернополі, які показують рівень взаємоповаги

“Лакмусові папірці” – місця в місті, які показують рівень взаємоповаги та дотримання елементарних правил шановними і не дуже тернопланетянами.

Під “папірцями” слід розуміти цілком реальні металеві знаки, ПДР та рівень поваги – те, що можна побачити і відчути.

13 хвилин спостережень – будьте обережними в цьому місці!

– 15 авто під знак ⛔

– з них 5 таксі найпопулярніших служб

– “На переході? Пішов нах! Де хочу, там і стою”

– водій Нова Пошта сперечався з полісменами – “мені тут 30 метрів, я кожен день так їжджу!”

– “А ви помітили, що таксист порушив правила, коли вас привіз?” – “А мені що? То його проблеми!”

Скористався додатком MyPol, патруль приїхав протягом 15-ти хвилин, але окрім як з новопоштівським водієм поговорити, нічого зробити не зміг. Ну, і я познайомив їх з додатком MyPol, який працює вже з пів року точно – день пройшов не дарма. Або ми щось змінюємо, або “А шо не так?!” Автор: ‎Ромко Задорожний Джерело: соцмережі