Які велопарковки встановлюють у Чорткові (Фото)

У Чорткові встановили ще декілька велопарковок.

19 квітня десятки співробітників компаній, приватних і бюджетних організацій та установ взяли участь у флешмобі «Велосипедом на роботу», котрий організовувала Чортківська міська рада. Тоді найбільші корпоративні команди, які приїхали на велосипеді, визначали за відсотковим відношенням від загальної кількості працівників. Переможців обирали у трьох категоріях: «Бюджетні установи», «Державні установи», «Інші установи».

Нагадаємо вам, що у категорії «Бюджетні установи міста» перемогли ЗОШ №5, ДНЗ №7 та Міська музична школа; серед державних установ першість здобули Чортківська міська рада, котра віддала перемогу футболістам-юніорам ФСК «Кристал» із СШІ ім. Р.Ільяшенка №3, Чортківська районна державна адміністрація та Управління соціального захисту населення РДА; серед інших установ – велоклуб «Cadence», відділення «Ощадбанк» та ЧКЕП ТНЕУ.