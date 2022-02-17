Лікарні Тернопільщини отримають 14 кисневих станцій

225 кисневих станцій, закуплених ДП «Медзакупівлі України» наприкінці минулого року, вже почали встановлювати в опорних закладах охорони здоров’я. З них 105 нових кисневих станцій будуть доставлені в регіони протягом лютого, решта – у березні.

В опорних заклади охорони здоров’я Тернопільщини буде встановлено 14 кисневих станцій (перелік можна подивитись за посиланням: https://moz.gov.ua/uploads/7/35705-dn_199_01_02_2022_dod.pdf).

Станції генерації кисню були придбані за кошти держбюджету для забезпечення роботи палат інтенсивної терапії та реанімаційних відділень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Попередньо у рамках цієї закупівлі було заплановано придбання 196 станцій, однак, завдяки конкуренції на аукціоні, вдалося зекономити кошти та додатково закупити ще 29 станцій.

Одна така станція може виробляти до 500 літрів кисню за хвилину. В її комплектацію входять додаткові газоаналізатори та витратоміри. Завдяки можливості дистанційного керування медзаклад зможе контролювати кількість та якість кисню.