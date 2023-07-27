Людмила Марченко вслід за Головком пішла на лікарняний

Запобіжний захід стосовно підозрюваної в отрманні хабара народної депутатки від “Слуги народу” Людмили Марченко не обирався, вона перебуває у медзакладі, розповів співрозмовник “Української правди”, наближений до слідства.

За словами джерела УП, слідство має документи, що Марченко перебуває на стаціонарному лікуванні.

Раніше речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук зазначала, що Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини.

За даними “Української правди”, підозра Марченко також вручалась вже у лікарні.

Стосовно іншої фігурантки справи – помічниці нардепки Анастасії Колесник – раніше Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в 53 680 гривень. За даними УП, цю заставу було внесено.