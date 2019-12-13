Майже у два рази зменшилася площа землі біля довгобуду у центрі Тернополя

Найвідомішим тернопільським довгобудом – обласною бібліотекою – черговий раз зацікавилися депутати Тернопільської обласної ради. Точніше, 10 грудня їх стурбували будівельні вагончики та ятки, які зайняли частину території об’єкту, розміщеного у самому центрі Тернополя, – пише Терен.

Нагадаємо, у порядку денному 4-го засідання 12-ї сесії був такий пункт: «Інформація начальника обласного управління капітального будівництва Віктора Кузяка щодо ремонту та будівництва доріг на території області». Таку пропозицію вніс свого часу Володимир Іванишин. Тож майже у кінці засідання чиновнику таки довелося звітувати.

Коли депутати нарешті з’ясували все, що їх цікавило про дороги, то свободівець Михайло Тимошик згадав про свій запит, зроблений ще на початку засідання. Додамо, що депутат не обирав слова, коли описував ситуацію біля довгобуду.

Нагадаю, що зводити бібліотеку почали у 1987 році, – каже Віктор Кузяк. – За документами, для цього об’єкту передбачали 1,4 га площі у центрі Тернополя. Як вдалося нам з’ясувати згодом, у 2000-му там залишився уже 1 га. Коли ми робили аналіз у 2015 році, то виявили, що наразі реально залишилося лише 0,78 га.

Обласний чиновник назвав подібну втрату значної земельної ділянки на вул. Шептицького – «самозахопленням». І ці слова відразу викликали бурхливу реакцію в залі. Мовляв, як можна було таке допустити? Чому управління не залучило до справи правоохоронні органи? Адже фактично у громади землю вкрали! Принагідно виявилося, що і охорони на території довгобуду немає – об’єкт просто закрили для доступу у середину. Це ще більше обурило політиків, адже будівля, на їхню думку, псує загальне враження про Тернопіль.

Наразі можу сказати, що бібліотека – у критичному стані, – додає Віктор Кузяк. – Звісно, із цим треба щось робити, причому – негайно. Я буду вдячний депутатам, якщо вони втрутяться. Проте мушу визнати: експлуатація будівлі вже є нереальною.

Нагадаємо, тема довгобуду обласної бібліотеки у Тернополі загострюється періодично. Ще у березні 2018-го обласні депутати клопотали перед Урядом про передачу незавершеного будівництва обласної державної бібліотеки у комунальну власність громади Тернополя. Але як кажуть, віз і нині там. З того часу міська влада навіть кілька мистецьких акцій у будівлі влаштовувала. Однак ситуація все одно зайшла у глухий кут. А тим часом навколо «розвалюхи» одним за одним ростуть нові будинки… Чи розберуться із цим у спеціально створеній комісії? Побачимо…