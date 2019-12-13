Тернопільська дитяча лікарня почала видачу довідок для дітей онлайн
Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня почала видачу довідок для дітей онлайн.
З 13 грудня 2019 року замовити Довідку про щеплення можна через Кабінет пацієнта на сайті закладу www.tmdkl.te.ua. Довідка про щеплення надається також і онлайн
Для замовлення Довідки ОНЛАЙН :
- Зайди на сайт закладу www.tmdkl.te.ua
- Зареєструй (авторизуйся через) Кабінет пацієнта
- Зайди на вкладку Замовити довідку
- Заповни форму та обери зручний для себе спосіб отримання довідки
- Перевір статус готовності Довідки в Кабінеті пацієнта
- Завантаж та роздрукуй Довідку про щеплення в Кабінеті пацієнта (за умови замовлення тільки електронного варіанту Довідки) або/та Забери Довідку в реєстратурі амбулаторії, де працює лікар, з яким укладено Декларацію (за умови додаткового замовлення і паперового варіанту Довідки)
- Термін виготовлення довідки – до 3 робочих днів
- Термін збереження Довідки в Кабінеті пацієнта – 1 місяць
- Термін дії Довідки – 2 місяці