Тернопільська дитяча лікарня почала видачу довідок для дітей онлайн

Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня почала видачу довідок для дітей онлайн.

З 13 грудня 2019 року замовити Довідку про щеплення можна через Кабінет пацієнта на сайті закладу www.tmdkl.te.ua. Довідка про щеплення надається також і онлайн

Для замовлення Довідки ОНЛАЙН :

Зайди на сайт закладу www.tmdkl.te.ua Зареєструй (авторизуйся через) Кабінет пацієнта Зайди на вкладку Замовити довідку Заповни форму та обери зручний для себе спосіб отримання довідки Перевір статус готовності Довідки в Кабінеті пацієнта Завантаж та роздрукуй Довідку про щеплення в Кабінеті пацієнта (за умови замовлення тільки електронного варіанту Довідки) або/та Забери Довідку в реєстратурі амбулаторії, де працює лікар, з яким укладено Декларацію (за умови додаткового замовлення і паперового варіанту Довідки) Термін виготовлення довідки – до 3 робочих днів Термін збереження Довідки в Кабінеті пацієнта – 1 місяць Термін дії Довідки – 2 місяці