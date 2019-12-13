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Новини Тернополя 

Тернопільська дитяча лікарня почала видачу довідок для дітей онлайн

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Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня почала видачу довідок для дітей онлайн.

З 13 грудня 2019 року замовити Довідку про щеплення можна через Кабінет пацієнта на сайті закладу www.tmdkl.te.ua. Довідка про щеплення  надається також і онлайн

Для замовлення Довідки ОНЛАЙН :

  1. Зайди на сайт закладу www.tmdkl.te.ua
  2. Зареєструй (авторизуйся через)  Кабінет пацієнта
  3. Зайди на вкладку Замовити довідку
  4. Заповни форму та обери зручний для себе спосіб отримання довідки
  5. Перевір статус готовності Довідки в Кабінеті пацієнта
  6. Завантаж та роздрукуй Довідку про щеплення в Кабінеті пацієнта (за умови замовлення тільки електронного варіанту Довідки) або/та Забери Довідку в реєстратурі амбулаторії, де працює лікар, з яким укладено Декларацію (за умови додаткового замовлення і паперового варіанту Довідки)
  7. Термін виготовлення довідки – до 3 робочих днів
  8. Термін збереження Довідки в Кабінеті пацієнта – 1 місяць
  9. Термін дії Довідки – 2 місяці

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