Мандрівникам пропонують один із найкращих маршрутів в Україні — подорож Тернопільщиною.

Дати проведення: 08.03.2018 – 11.03.2018 і 28.06.2018 – 01.07.2018

Вартість: 3100 грн.

“Це один із найбажаніших регіонів для наших туристів – Тернопілля, — зазначають організатори екскурсії. — Навіть за чотири дні неможливо побачити і чверть всього цікавого, що є у цьому куточку Галицько-Волинської землі, але ми спробуємо побачити по максимуму: одних замків (в різному стані збереженості) ми побачимо 15 штук, а ще будуть палаци, монастирі, храми, мальовничі руїни в оточенні казкових пагорбів, скелі, каньойни…”.

Програма