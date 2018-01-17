Перший відкритий конкурс піаністів відбудеться у Тернополі!

20 лютого 2018 року вся українська музична спільнота відзначатиме 130-у річницю від дня народження композитора, піаніста, педагога, диригента, музичного критика та громадського діяча, нашого земляка Василя Олександровича Барвінського.

Фортепіанний відділ Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької ініціює проведення І-го Відкритого конкурсу піаністів “На батьківщині Василя Барвінського”. Запрошують учнів музичних шкіл, училищ та коледжів до участі в конкурсі.