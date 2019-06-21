Медичний туризм : чоловік прилетів з Америки в Тернопіль, аби вилікувати хребет

Елегантність такого втручання – завдяки сучасній системі maxmore spine, яку ми використовуємо, – продовжує лікар. – Вона дає можливість трансфорамінально (через природний отвір в хребті), видалити грижу на рівні L5-S1, не пошкоджуючи опорні комплекси хребта. За 2 години після операції, Василь вже міг ходити по коридорі без болю. І після 3-х тижнів реабілітації повернувся здоровий в Америку. Через 1.5 місяця може повертатись до звичного ритму життя. А нам приємно, що медичний туризм стає все популярнішим і з-поміж всіх клінік Василь обрав саме нашу.