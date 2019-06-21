Новини Тернополя 

Медичний туризм : чоловік прилетів з Америки в Тернопіль, аби вилікувати хребет

Irena 0 View Прокоментуй!

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Кілька тисяч кілометрів здолав пацієнт Тернопільської університетської лікарні, аби позбутися нестерпного болі у спині, який терпів впродовж чотирьох років.

  • Ще один наш щасливий пацієнт повернуся в Америку! Минулого місяця Василь подолав кілька тисяч кілометрів, аби вилікувати грижу міжхребцевого диску L5-S1, – повідомив лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян. –  Чоловік біля 4 років терпів болі в спині та нозі, доки йому стало важко ходити і він наважився прилетіти до нас в Тернопільську Університетську Лікарню на операцію (яка, до слова, тривала як урок в школі – 45хв).

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На фото можна побачити, наскільки незначний післяопераційний рубець.

  • Елегантність такого втручання – завдяки сучасній системі maxmore spine, яку ми використовуємо, – продовжує лікар. – Вона дає можливість трансфорамінально (через природний отвір в хребті), видалити грижу на рівні L5-S1, не пошкоджуючи опорні комплекси хребта. За 2 години після операції, Василь вже міг ходити по коридорі без болю. І після 3-х тижнів реабілітації повернувся здоровий в Америку. Через 1.5 місяця може повертатись до звичного ритму життя. А нам приємно, що медичний туризм стає все популярнішим і з-поміж всіх клінік Василь обрав саме нашу.

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