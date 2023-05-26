Міська рада вирішила зберегти постамент, де стояв пам’ятник Пушкіну, від злих тернополян

У Тернополі огородили місце, де раніше був пам’ятник Пушкіну. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Нагадаємо, його демонтували у квітні минулого року.

Щоб дізнатися, для чого навколо постамента, де стояв пам’ятник Пушкіну встановили огорожу, ми звернулися до Тернопільської міської ради. Речниця міськради Мар’яна Зварич повідомила, жодних робіт на місці пам’ятника поки не заплановано.

“Огородили для того, щоб не вчиняли ніяких дій жителів, які іноді ставляться легковажно, іноді завдають шкоди, обмальовують цей постамент. Саме тому і обгородили, щоб унеможливити будь-які вандальні дії. І те, що буде на місці пам’ятника – наразі це питання відкрите. Ще не стартувало жодне обговорення. Це питання, коли буде вже актуальне, винесуть на розгляд громадськості і ми про це проінформуємо на сайті Тернопільської міської ради”.