«Черговий повітряний напад на Київ — 13-ий за ліком з початку травня! І, як завжди, вночі. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! (Остаточні дані про ракетну атаку -у звіті Повітряних сил.)

За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються.

В черговий раз дякуємо нашій ППО за збережені життя! Нагадую всім киянам обов’язково і неухильно дотримуватися правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!», – Сергій Попко, начальник КМВА.

⏺Наслідки ракетної атаки.

💬«Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі:

– зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань;

– парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі;

В Шевченківському районі

Зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються.», – Сергій Попко, начальник КМВА.