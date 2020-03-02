Ми є тим, що їмо, — судинний хірург із Тернополя Микола Марущак

Наші вени потребують правильного харчування та «раціону», спрямованого на:

✔️зниження набряків;

✔️нормалізацію маси тіла;

✔️нормалізацію стільця (тому що запори теж сприяють розвитку варикозу і його ускладнень);

✔️зміцнення сполучної тканини, з якої складається судинна стінка;

✔️розрідження крові.

🌿Сьогодні починається Великий піст. Триватиме він 48 днів. Використайте цей час з користю для своєї душі та вен.

🔰Найперше, введіть в раціон продукти, багаті вітаміном С. Він не тільки підсилить імунітет і захистить вас від сезонних застуд, а й зміцнить стінки судин (сполучну тканину) та посприяє зменшенню набряків. Одне слово, просто незамінний при варикозі.

🔰Вітаміном С багаті шипшина, чорна смородина, обліпиха, брокколі🥦, ківі🥝, апельсини🍊, лимони🍋, болгарський перець, шпинат🥗, петрушка й кріп.

🌿Збагатіть свій раціон ними і …ваші вени віддячать вам!