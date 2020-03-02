Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульні допомогли знайти домівку 90-річній тернополянці

29-го лютого, близько 14-ї години, патрульні отримали повідомлення від небайдужої громадянки, яка розповіла, що по вулиці Євгена Коновальця виявила літню жінку, котра не пам’ятає де її домівка.

Патрульні негайно прибули за вказаною адресу, де на них чекала заявниця та 90-річна бабуся. Поліцейські поговорили з жінкою, вона розповіла як її звати, сказала що проживає разом з братом, та адресу згадати не змогла.

Інспектори розпочали пошуки. На щастя, старенька згадала, як звати її брата. Тож, патрульні змогли встановити його місце проживання та відвезли жінку за потрібною їй адресою. На щастя, її 86-річний брат був вдома та чекав на сестру. 90-річна мандрівниця була наскільки щасливою опинитися вдома, що не стримувала емоцій та весь час дякувала поліцейським.