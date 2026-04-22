На Тернопільщині двоє чоловіків напали на ветерана

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок двом жителям Тернопільського району, які напали на ветерана війни у селі Настасів. За публічного обвинувачення Тернопільської окружної прокуратури їх визнано винними у низці тяжких злочинів.

Йдеться, зокрема, про незаконне проникнення до житла, викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також хуліганство із застосуванням зброї та незаконне її зберігання.

Суд встановив, що 17 серпня 2025 року двоє місцевих жителів прийшли до будинку 33-річного ветерана нібито для з’ясування стосунків. Зловмисники незаконно проникли на територію домоволодіння, напали на чоловіка та жорстоко його побили.

Під час нападу вони відібрали у потерпілого нарізний карабін DB-15, споряджений 24 набоями. Зловмисники також здійснили кілька пострілів поблизу місця, де лежав побитий ветеран, а також по його автомобілю.

Зазначається, що потерпілий отримав важке поранення на фронті і не міг чинити опору нападникам.

За вироком суду, одному з обвинувачених призначено 10 років позбавлення волі, іншому — 8 років. Наразі вирок ще не набрав законної сили.