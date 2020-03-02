Науковці поки не до кінця дослідили вірус.

Професор з університету Кінгстона (Велика Британія) Марк Філдер повідомив, як коронавірус вражає організм і які небезпеки несе. Про це він розповів в коментарі виданню Sky News.

Як коронавірус атакує організм людини

Експерти стверджують, що хвороба першими вражає легені, потім можуть постраждати нирки.

Першою ознакою того, що особа захворіла коронавірусом, є проблеми з диханням.

Як і грип, коронавіруси є респіраторними захворюваннями і можуть поширюватися, коли заражений пацієнт кашляє або чхає, розпорошуючи рідини з носа чи рота, які можуть містити вірус.

Як коронавірус атакує клітини в легенях

Приблизно за два місяці, фахівці потрохи дізнаються більше про COVID-19.

За словами, мікробіолога з університету Кінгстона професора Марка Філдера, коронавірус атакує два конкретні види клітин у легенях. Одні називаються келихоподібними клітинами, а інші – війчастими.

“Келихоподібна клітина виробляє слиз, яка створює мокрий слизовий шар на дихальних шляхах, і це важливо для того, щоб допомогти зберегти легені вологими для збереження здоров’я. Війчасті клітини – це клітини, на яких мало волосинок, які рухаються, якщо у слизі є бактерії та віруси, або частинки пилу, що потрапляють до горла”, – пояснює він.

На думку професора, COVID-19 вражає ці дві конкретні клітини, аналогічно з ГРВІ.

“Проблема полягає в тому, що вірус вражає ці клітини і починає їх вбивати. І коли вірус вбиває їх, клітини потрапляють в легені, і вони починають отримувати закупорки – і ці вони можуть означати, що у пацієнта розвивається пневмонія”, – зазначив він.

Як організм бореться

Філдер каже, що додаткова проблема в тому, що імунна система намагається реагувати, оскільки вона фіксує, що організм знаходиться під загрозою.

“Це насправді може майже закінчитися нападом, що потім може пошкоджувати здорову тканину внизу”, – пояснює біолог.

Він також стверджує, що зусилля організму для боротьби з вірусом можуть спричинити запалення в легенях, що може ускладнити дихання.

Вірус у легенях впливає на кисень у крові, що також серйозно шкодить організму. Вчений зазначає, що вірус може атакувати нирки.

У хворих вони не працюють належним чином, що може призвести до порушення роботи інших органів, і пацієнт “вже буде боротись за життя”.

Нагадаємо, спалах вірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.

Всесвітня організація охорони здоров’я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю – COVID-19. У самому Китаї його раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає – пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса. Перша вакцина від цього типу коронавірусу з’явиться не раніше, ніж через півтора року.

Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передаватися і від людини людині повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.

Всесвітня організація охорони здоров’я за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Це стало опосередкованим визнанням того, що стримати поширення хвороби не вдається і вона з локальної проблеми набуває глобального масштабу.

Базові рекомендації для уникнення зараження коронавірусом:

уникати контактів з тваринами;

не їсти сире або погано оброблене м’ясо;

уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання;

регулярно та ретельно мити руки.

ТСН