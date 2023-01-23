Минулоріч служба зайнятості Тернопільщині пропонувала шукачам роботи 10,2 тис. вакансій

932 особи брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Після завершення цих робіт 272 особи змогли працевлаштуватися.

Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості пройшли 1450 безробітних, що допомогло 97,3% з них знайти місця праці. 17 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання, 4 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

Загалом упродовж минулого року служба зайнятості області пропонувала шукачам роботи 10,2 тис. вакансій. Це дало можливість знайти постійні місця праці для 8,4 тис. краян, з них 430 внутрішньо переміщеним особам.

На 1 січня 2023 року через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці для 3558 безробітних. Із них 72,8% – жінки, кожен четвертий – молодь до 35 років, половина – жителі сільської місцевості, 11,5% – переселенці.

Роботодавці Тернопільщини зараз мають найбільшу потребу у електромонтерах, водіях, слюсарях, продавцях. Постійно є робота для лікарів та медичних працівників.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або в Telegram: @DCZ19_Ternopil