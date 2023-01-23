У Тернополі відбулась автографсесія з харківським письменником Сергієм Жаданом

У Тернополі в креативному кластері “Na пошті” відбулась автографсесія із сучасним українським письменником, волонтером Сергієм Жаданом. На зустріч прийшли 400 людей. Про це повідомила артдиректорка Марічка Юрчак.

Перед початком автограф-сесії письменник зачитав два свої вірші. Тернопіль – третє місто автора під час січневого туру Сергія Жадана містами України, автор їздить у тур разом зі своїм гуртом “Жадан і собаки”. Під час концертів збирають гроші на ЗСУ.

Зустріч з письменником. Фото: Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль

Прийшла на зустріч Софія Савчук. Дівчина попросила у Жадана написати цитату з вірша.

Софія Савчук. Фото: Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль

З цитати дівчина зробить собі тату в пам’ять про друзів, які загинули на війні.

Цитата з вірша. Фото: Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль

На зустріч прийшла 34-річна тернополянка Юлія Медвідь. Жінка каже, захоплюється творчістю Жадана з 16 років.

“Намагаюся відвідувати літературні вечори автора, слідкую за його творчістю, волонтерською діяльністю. Добре, що Сергій завітав у наше місто. Трішки не вистачає таких заходів”, – каже Медвідь.

Юлія Медвідь. Фото: Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль

Сергій Жадан – автор поетичних збірок “Життя Марії”, “Тамплієри”, “Антена”, “Список кораблів”, “Псалом авіації”, п’єси “Хлібне перемир’я”, роману “Інтернат”, а також романів “Ворошиловград” і “Месопотамія”.

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