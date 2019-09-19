На одній із стін пожежної частини Тернопільщини з’явився надзвичайний малюнок

На одній із стін 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління з’явився надзвичайний малюнок. Його офіційне представлення приурочили до 120-ї річниці створення пожежної служби у Чорткові та професійного свята рятувальників, яке відзначають 17 вересня. На стіні адміністративного корпусу частини – величезний мурал (Му́рал — різновид монументального і декоративного малярства, що виконується безпосередньо на стіні). Тут зображено мужнього рятувальника у боротьбі з вогнем. Над витвором на прохання чортківських фахівців ДСНС працювали майстри-художники: Василь Білик, Тарас Римарчук, Олександр Головко, Володимир Вівчар.

Хлопці з неабияким ентузіазмом підійшли до роботи. Їх надихали люди героїчної професії, які приходять на допомогу у найкритичніші моменти.

Розміри самого муралу вражають – 16 м висоти, 5 м ширини, бокові ще сторони. Загальна площа витвору – близько 180 метрів квадратних.