14:39 | 20.09.2019
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На одній із стін пожежної частини Тернопільщини з’явився надзвичайний малюнок

Irena 16 Views Прокоментуй!

Світлина від Управління ДСНС України у Тернопільській області.

На одній із стін 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління з’явився надзвичайний малюнок. Його офіційне представлення приурочили до 120-ї річниці створення пожежної служби у Чорткові та професійного свята рятувальників, яке відзначають 17 вересня. На стіні адміністративного корпусу частини – величезний мурал (Му́рал — різновид монументального і декоративного малярства, що виконується безпосередньо на стіні). Тут зображено мужнього рятувальника у боротьбі з вогнем. Над витвором на прохання чортківських фахівців ДСНС працювали майстри-художники: Василь Білик, Тарас Римарчук, Олександр Головко, Володимир Вівчар.
Хлопці з неабияким ентузіазмом підійшли до роботи. Їх надихали люди героїчної професії, які приходять на допомогу у найкритичніші моменти.
Розміри самого муралу вражають – 16 м висоти, 5 м ширини, бокові ще сторони. Загальна площа витвору – близько 180 метрів квадратних.

Управління ДСНС України у Тернопільській області
 

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