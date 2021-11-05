На Тернопільщині через ремонт мосту жінці перекрили виїзд з гаража

Під час ремонту мосту в Струсові Микулинецької громади, жінці перекрили виїзд з гаража. Романна Лах розповіла Суспільному, що гараж побудувала в 2009 році. А зараз дорожники підняли міст та встановили відбійник там, де був її заїзд. У Службі автодоріг кажуть, що згідно з документами, у жінки мав бути виїзд з іншого боку.

Жителька Струсова Романни Лах каже, їй заблокували виїзд з гаража при ремонті мосту. Жінка розповіла, що звертались у Службу автодоріг області, до облдержадміністрації та до Міністерства інфраструктури. В облдержадміністрації їй відповіли, що направили звернення в службу автодоріг. Відповіді від інших установ ще не отримала.

“Є в нас гараж, а виїзду немає, заблокували. Тепер я не знаю, як зробити, щоб тут був виїзд”, – каже Лах.

Наразі, каже Романна Лах, до суду подавати не планує. Бригадир підрядної організації Віталій Наконечний розповів, чи будуть облаштовувати виїзд з гаража.

“Мали б”, – каже бригадир підрядної організації Лах.

Коли розробляли документацію на ремонт мосту, жінка не зверталася. Про це повідомив начальник відділу технічного контролю Служби автодоріг області Василь Козачок. За його словами, виїзд у неї передбачений з іншого боку, на вулицю Поперечна, що перед будинком, каже щоб виїжджати на міст, вона має розробити та погодити відповідну схему організації дорожнього руху.

“Згідно проєкту організації дорожнього руху автомобільної дороги загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, заїзд-виїзд на територію присадибної забудови передбачений по вулиці Поперечній. Для вирішення питання, висловленого в скарзі, з метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху. Заявниці необхідно розробити та погодити в установленому порядку схему організації дорожнього руху на вказаній ділянці автомобільної дороги”, – каже Козачок.

Погодити таку схему можна в управлінні патрульної поліції в Києві, каже адвокат Віталій Скиба. Окрім цього, за його словами, жінка може звернутися до керівництва громади.

“Я б рекомендував їй звернутися до своєї сільської ради, тобто, до Микулинецької ОТГ, чи є генплан села і по тому генплану села звірити, чи був у неї цей виїзд унормований законодавчо на ту сторону. Якщо він був, то підрядник, який виконував ремонт дороги, зобов’язаний тоді привести у відповідність і документацію, і влаштувати їй виїзд. Якщо такого не було, то є два варіанти. Вона робить нову технічну документацію і погоджує її. Це треба робити відповідно до державних будівельних норм, зі спеціалістами, інженерами, під яким кутом, як має бути виїзд і облаштовує його. Другий варіант, якщо вона не погоджується з таким діями, які вже вчинені, то вона звертається в суд про усунення перешкод в користуванні своїм гаражем”, – розповів Скиба.

Струсівський міст є частиною автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Його ремонтують впродовж року. Довжина споруди – 40 метрів. Про це розповіла речниця Служби автодоріг області Юлія Лебедюк. За її словами, це основний туристичний шлях у напрямку Карпат.