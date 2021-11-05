У Тернополі відкриють дитячий садочок з християнським спрямуванням

Тернопільська міська рада спільно з Тернопільсько-Зборівською архиєпархією УГКЦ невдовзі відкриють ясла-садок №7 «Ангелятко» по вул. Паркова 12. 29 жовтня 2021 року сесія Міської ради дала згоду на роботу дошкільного освітнього закладу. Садочок є розрахований на 40 місць. Одним із аспектів навчального закладу є виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Метою створення даного дитячого садочку є виховання дітей згідно з християнськими цінностями, якими живе і проповідує Українська Греко-Католицька Церква.

Ремонтні та реконструкційні роботи почалася на початок 2020 року. Тернопільсько-Зборівська архиєпархія власними коштами повністю перебудувала дане приміщення, провела капітальний ремонт, утеплила фасади будівлі та забезпечила усю необхідну матеріально-технічну базу згідно державних норм для комфортного перебування дітей.

Керівництво навчального закладу запрошує дітей для навчання. Для цього потрібно звернутися в управління освіти Тернопільської міської ради за загальною чергою до садочку №7, – повідомляє пресслужба архиєпархії.