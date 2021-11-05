У Тернополі дві жінки померли від голоду
Тернополянка, яка майже три тижні прожила у квартирі з мертвими матір’ю та сестрою, перебуває у вкрай важкому стані. Медики повідомили, що важить вона всього 30 кг і досі нічого не може їсти. Поліції наразі не вдалося допитатися в тернополянки, що ж сталося у її помешканні і чому вона не повідомила про смерть рідних. За версією правоохоронців і медиків, жінки померли від голоду.
55-річну тернополянку звати Любов Єфремова, ще не початку 2020 року вона працювала медсестрою в одній із міських лікарень. Коли ж почалася пандемія, то вирішила звільнитися з медзакладу і доглядати за старенькою матір’ю та сестрою з інвалідністю. Сулячи з усього, родина з трьох жінок жила лише на пенсію 78-річної Стефанії Єфремової і на пенсію по інвалідності 50-річної Людмили Єфремової.
Сусіди родини розповіли ZAXID.NET, що ще місяць тому бачили, як Любов Єфремова виходила з дому за продуктами та на пошту, оплачувати комунальні послуги. Кілька тижнів потому, коли побачили платіжки, які були запхані у двері, то подумали, що сім’я Єфремових кудись виїхала. А коли по під’їзду почався ширитися неприємний запах, викликали поліцію.
«На лінію 102 було повідомлення від місцевих жителів, що чути неприємний запах в одній із квартир. Відкривши двері, працівники поліції, свідки і сусіди побачили, що там було три жінки. Дві з них були мертві, а одна жінка була жива», – розповів ZAXID.NET начальник відділу комунікацій ГУ НП в Тернопільській області Сергій Крета.
Правоохоронці викликали швидку і 55-річну Любов Єфремову екстренно доправили до лікарні.
«Поступила у вкрай важкому стані. На перше місце була виражена елементарна кахексія, елементарна м’язева втрата – видно що дуже тривале голодування. Артеріальний тиск низький – 60 на 40. Непритомна», – розповів ZAXID.NET завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії тернопільської лікарні швидкої допомоги Петро Комар.
Медик додав, що вже п’ять днів вони борються за життя жінки. Наразі вона важить лише 30 кілограмів і самостійно не може їсти, хоча вже прийшла до пам’яті. Годують її через зонд та венозно. «Стан її залишається важкий, йде боротьба за її життя. Вона вкрай важка, але з незначним покращенням. Вона стала притомною, називає своє ім’я, артеріальний тиск піднявся на 100 на 60», – додає Петро Комар.
У поліції ж стверджують, що наразі не змогли допитати жінку через те, що в неї є явні психологічні порушення. Вона лише говорить, як її звати і називає імена своєї матері та сестри. Правоохоронці кажуть, що загиблу 50-річну сестру звали Людмила Єфремова, а матір – Стефанія. За попередніми даними судмедекспертів, жінки померли від тривалого виснаження організму, спричиненого голодом – чіткіше визначити причини смерті важко через розкладення тіл.
Зоряна Яремишин, Захід