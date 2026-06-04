На Тернопільщині мотицикліст врізався в припарковане авто
У Тернополі на вулиці Поліській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста. Аварія трапилася 3 червня близько 19:40 на території стоянки.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.
Попередньо встановлено, що місцевий житель, керуючи мотоциклом Honda CB1000R, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим автомобілем Seat Leon.
Унаслідок сильного удару водій мотоцикла отримав переломи та інші тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.