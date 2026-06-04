На Тернопільщині 73-річна водійка збила 16-річну дівчину на пішохідному переході

У селищі Заводське на Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітньої пішохідки. Аварію зареєстрували працівники поліції 4 червня близько 8:00.

За попередньою інформацією, 73-річна водійка автомобіля Toyota Corolla, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконалася у безпечності маневру та здійснила наїзд на 16-річну дівчину.

Неповнолітня саме почала переходити проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

У результаті ДТП дівчина отримала забої та садна. Їй надали необхідну медичну допомогу.

За даними правоохоронців, водійка на момент аварії була попередньо тверезою. Водночас у неї відібрали зразки крові для проведення аналізу на вміст алкоголю.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.