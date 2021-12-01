Вибори в Теребовлі: за що платили кандидати

Четверо офіційно зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови Теребовлі прозвітували про 64 тисяч 452 гривні, витрачених на передвиборчу кампанію. Самовисуванець – Тарас Козак не утворював виборчого фонду, про що звернувся із відповідною заявою до Теребовлянської міської територіальної виборчої комісії. Про це свідчать фінансові звіти виборчих фондів кандидатів, які отримали журналісти.

Відповідно до документів, найбільше коштів – 26 тисяч 421 гривню, витратив самовисуванець Юрій Ништа. Причому всі внесені на його рахунок гроші – його власні.

Аналогічно за свої кошти проводили передвиборчі кампанії самовисуванці: Олег Продан (16 тисяч 271 гривню) та Степан Кондира (9 тисяч гривень).

Виборчий фонд кандидата від партії Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Михайла Тимошика – 12 тисяч 760 гривень.

Щодо витрат кандидатів на передвиборну агітацію, то як свідчать фінансові звіти, гроші пішли на виготовлення агітаційних друкованих матеріалів (виборчих листівок, плакатів, інших агітаційних матеріалів та друкованих видань) та на розміщення друкованих агітматеріалів чи політичної реклами (білборди, вивіски, сітілайти, тощо), також їхнє розміщення в друкованих ЗМІ.

Лідер по витратах – Ништа, який наразі є депутатом Тернопільської обласної ради від партії “Європейська солідарність”. Згідно даних фінансового звіту, він витратив усі кошти зі свого виборчого фонду (26 тисяч 421 грн).

Зокрема, Ништа замовляв публікацію політичної реклами та передвиборної програми в районній газеті «Воля» (10 тисяч 21 гривню). Також за друк газет гроші платив приватному підприємцю Артуру Зволейко (4 тисяч 200 гривень). За даними сайту “Золото партій” громадського руху Чесно, Зволейко давно займається друком політреклами. З 2016-го року отримував кошти на виробництво друкованих агітаційних матеріалів від партій “Батьківщина”, “Народний фронт”, громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка “Справедливість” та Радикальної партії Олега Ляшка на загальну суму 130 тисяч 750 гривень.

Сілі лайт із політичною рекламою Юрія Ништи в Теребовлі

За виготовлення друкованих матеріалів для сіті-лайтів Ништа заплатив фірмі “Партнер медіа” 2 тисячі 300 гривень. Ця компанія також давно надає рекламні послуги. За даними “Золото партій” , “Партнер медіа” з 2016 року отримувало кошти від “Європейської солідарності”, “Громадянської позиції”, “Свободи” та кандидата в президенти Петра Порошенка на загальну суму 99 тисяч 550 гривень.

Аналогічні статті витрат і у кандидата Михайла Тимошика, який є також діючим депутатом Тернопільської обласної ради. Він замовив друковані матеріали на 8 тисяч 700 гривень у підприємця Вадима Перця, а також по півтори тисячі гривень заплатив за розміщення політреклами на білбордах приватній підприємиці Гуменюк Надії та фірмі “Партнер медіа”. Цікаво, що Перець – колишній депутат Тернопільської міської ради. За даними сайту “Золото партій”, підприємець протягом 2019-2020 років виготовляв друковані матеріали для Української галицької партії на загальну суму 141 тисячу 930 гривень. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, Надія Гуменюк зареєстрована як ФОП в селі Великі Чорнокінці Чортківського району Тернопільської області, основний вид діяльності – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Білборд із політичною рекламою Михайла Тимошика в с.Кровинка Теребовлянської міської громади

Майже не відстає по витратах по цій статті Степан Кондира, який витратив на виготовлення друкованих матеріалів (ймовірно плакати, які розміщувалися у місті Теребовля) на 8 тисяч 610 гривень. Треба зазначити, що Степан Кондира з 2009-го по 2015-ий роки був депутатом Тернопільської обласної ради, обраний від Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, однак у липні 2013 року написав заяву про вихід із фракції. інші

Кандидат-самовисуванець Олег Продан, який працює начальником Управління розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської ОДА, замовляв публікацію політичної реклами в районній газеті «Воля» на 5 тисяч 661 гривню. Також Продан витрачав гроші на виготовлення політичної реклами у приватного підприємця Паляниці Віктора, а також друк агітматеріалів у підприємиці Карпюк Діани на загальну суму 6 тисяч 410 гривень. За даними сайту “Золото партій”, Паляниця у 2016-2017 роках отримав від партії “Самопоміч” на виробництво друкованих агітаційних матеріалів та виготовлення зовнішньої реклами 10 тисяч 22 гривні. А Карпюк у 2018 році друкувала плакати, листівки, буклети на інші агітматеріали для Української галицької партії на суму 2 тисячі 200 гривень.

Також Олег Продан витратив загалом 4 тисячі 200 гривень на розміщення своєї політичної реклами на сітілайтах. Зокрема, він замовляв таку послугу у місцевого комунального підприємства “Теребовлянський ТІЦ” на 2 тисячі 100 гривень, а також на таку ж суму у ФОП Пенцак Юрій Якович.

Сіті лайт із політичною рекламою Олега Продана в Теребовлі

Щодо Тараса Козака, то варто нагадати, що він був кандидатом у депутати до Теребовлянської міської ради (перший номер у списку) на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від політичної партії “Голос”.

Згідно оприлюдненого підсумкового протоколу результатів виборів, Теребовлянським міським головою став Олег Продан, за якого проголосувало 6 447 виборців або 68%. На другому місці – Юрій Ништа із 1 346 голосами або 14% рівня підтримки виборів, далі – Михайло Тимошик (765 голосів, 8%), Тарас Козак (345 голосів, 7%) і Степан Кондира (291 голос, 3%).

Ігор Процик

Ця аналітика створена завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту, який реалізовується ГО «Канцелярська Сотня» за підтримки проєкту USAID «ВзаємоДія». Зміст є виключною відповідальністю авторів і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.