На Тернопільщині поліцейські зупинили незаконний видобуток суглинку на території заповідного фонду

В Борщівському районі в рамках комплексу заходів щодо недопущення кримінальних правопорушень у сфері охорони або використання надр працівники поліції припинили незаконний видобуток корисних копалин. Порушники займалися протиправною діяльністю на території природно-заповідного фонду «Дністровський каньйон».

На місці події співробітники Борщівського відділення поліції виявили чоловіка, який з використанням екскаватора та вантажівки видобував суглинок на території держпідприємства. При перевірці у даної особи були відсутні дозволи на видобування корисних копалин.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 240 ККУ – порушення правил охорони надр. Вирішується питання про накладення арешту на вищевказану техніку.

Нагадаємо, з 13 вересня на території області тривають відпрацювання щодо виявлення незаконного видобування корисних копалин, їх крадіжок та здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин без належних на те документів. Правоохоронці звертаються до мешканців краю, якщо ви володієте такою інформацією, телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області