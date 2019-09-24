16:31 | 24.09.2019
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині поліцейські зупинили незаконний видобуток суглинку на території заповідного фонду

Irena 0 Views Прокоментуй!

В Борщівському районі в рамках комплексу заходів щодо  недопущення кримінальних правопорушень у сфері охорони або використання надр працівники поліції припинили незаконний   видобуток корисних копалин. Порушники займалися протиправною діяльністю на території природно-заповідного фонду «Дністровський каньйон».

На місці події співробітники Борщівського відділення поліції  виявили чоловіка, який з використанням екскаватора та вантажівки видобував суглинок на території держпідприємства. При перевірці у даної особи були відсутні  дозволи на видобування корисних копалин.

Даний факт внесено  до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 240 ККУ – порушення правил охорони надр. Вирішується питання про накладення арешту на вищевказану техніку.

Нагадаємо, з 13 вересня на території області тривають відпрацювання щодо виявлення незаконного видобування корисних копалин, їх крадіжок та здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин без належних на те документів.  Правоохоронці звертаються до мешканців краю, якщо ви володієте такою інформацією, телефонуйте на лінію «102». 

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

 

 

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