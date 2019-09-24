У Тернополі пропав 4-річний хлопчик

Сьогодні, 24 вересня, близько 15:30 години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на Східному масиві загубилася малолітня дитина – 4-річний Сашко.

Малолітній КРАВЦОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, 4 роки, який 24.09.2019 близько 15.10 год. вийшов на прогулянку із батьком, під час чого втік від нього у невідомому напрямку. Наразі місцезнаходження хлопчика не відоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 4-5 років, зріст 100-105 см., середньої тіло будови, обличчя овальне, очі карі, волосся світло-русявого кольору.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка синього кольору із сірими вставками, джинси темно-синього кольору, взуття замшове чорного кольору, сіра кепка із зображенням «спайдермена».

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дитини, повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (067) 369-98-96.