На Тернопільщині є попит на фахівців у сфері бухгалтерії

За інформацією відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості на 15 липня 2020 року є потреба в укомплектуванні 11 вакансій бухгалтерів із зарплатою до 10 тис. грн. Фахівці цієї професії потрібні у Тернополі, Тернопільському, Борщівському, Бучацькому, Монастириському, Підволочиському та Шумському районах Тернопільської області.

Якщо Ви бухгалтер за освітою, зареєстровані у службі зайнятості як безробітний і бажаєте підвищити свою кваліфікацію, за спрямуванням служби можна навчатися за напрямом: «Комп’ютеризований бухгалтерський облік» у Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ України. Навчання проводиться за груповою формою, у т.ч. дистанційно, протягом 1 місяця. Після завершення – слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.

За більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Принагідно вітаємо з професійним святом усіх фахівців, які мають справу із бухгалтерією. Нехай у Вашій роботі всюди буди буде чіткий порядок і розрахунок, у родинах – злагода і добробут, над головою – мирне небо!