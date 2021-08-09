На Запоріжжі за загадкових обставин зник молодик з Тернопільщини

Відділом поліції № 1 Мелітопольського районного управлінням поліції ГУНП в Запорізькій області розшукується Харчук Віталій Борисович 26.09.1985 року народження, мешканець Тернопільської області. 19.07.2021 року про зникнення чоловіка до поліції повідомила його сестра. Відомо, що чоловік працював в смт Кирилівка і 16 липня виїхав з смт Кирилівка у місто Мелітополь та зник. Місцезнаходження чоловіка на даний час невідомо.

Прикмети розшукуваного чоловіка: на вигляд 30-35 років, зріст 172-180 см., середньої статури, волосся темного кольору, очі світлі, брові широкі. На підборідді і на лівій брові є шрами.

Був одягнутий: чорні шорти, футболка білого кольору з чорним малюнком, кеди.

Поліція звертається до громадян із проханням: якщо ви впізнали чоловіка, зображеного на фотографіях, знаєте місце його знаходження, повідомте про це за телефонами: (06131 9-13-60, 098 580 51 56 (чергова частина) або 102.