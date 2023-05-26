Смартфон POCO X5 Pro 5G – флагманське рішення на кожен день

Бренд мобільних телефонів POCO працює над створенням великої кількості моделей. Деякі з них бюджетні та відрізняються простотою у виконанні, інші мають великий набір функцій та можливостей, але є повноцінні флагмани. Перший та головний плюс даного пристрою – революційний екран Flow AMOLED на 6,67 дюймів.

Це перший телефон з гнучким дисплеєм, до того ж він є одним із найтонших – всього 7,9 мм. Глибина кольору робить фотографії живими, що дозволяє також з комфортом переглядати відео і грати в ігри. Тут https://comfy.ua/smartfon/brand__poco__seriya_smartphone__poco-x5-pro-5g/ можна детально ознайомитися з телефоном, оцінюючи його параметри і детальні характеристики. При слабкому освітленні пристрій адаптує екран і негативний вплив на очі користувача виключено.

Технологічні особливості

Телефон має революційний процесор Snapdragon 778G. Тут вісім ядер і набір мікросхем 5G, причому чотири ядра Cortex A78 і чотири ядра CortexA55. Виробник постарався створити ідеальний баланс між продуктивністю та енергоефективністю. Оптимізація операційної системи MIUI 14 ще вище піднімає показники ефективності та практичності у використанні телефоном. Зображення обробляються швидше, відповідно телефон відрізняється зручністю використання.

Доповненням до процесу є оперативна пам’ять на 6 чи 8 Гб. Використання технології RAM Expansion дозволяє збільшити об’єм оперативної пам’яті до 11-13 Гб завдяки використанню внутрішніх ресурсів. Ігри та програми автоматично швидко завантажуватимуться.

Система камер має основний модуль на 108 Мп. Окрема камера на 8 Мпмає широкі кути для зйомки, що дозволить створювати різні варіації знімків. Камера на 2 Мп використовується для створення макрознімків. Технологія 9 в 1 дозволить створювати фотографії навіть у обмеженому світлі.

Основні характеристики

За підсумками аналізу даної моделі телефону можна вказати такі характеристики:

• роздільна здатність екрану – 2400 х 1080 пікселів ;

• частота – 120 Гц;

• запис відео – 4K UHD (3840 x 2160), 30fps;

• навігація – GPS, ГЛОНАСС, Beidou , Galileo та QZSS;

• ємність акумулятора – 5000 мАг .

У режимі розмов акумулятор пропрацює до 28 годин, а якщо дивитися відео – 20 годин. Лише кілька хвилин відновлення заряду потужністю 67 Вт дозволить повторно використовувати телефон кілька годин.

Відмінна риса смартфона – оригінальний зовнішній вигляд. Він зручний і легко лежить в руці, має комфортну товщину, а також має незвичайно оформлений дисплейний модуль на задній панелі.