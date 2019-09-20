Один із найуспішніших і найсучасніших менеджерів в Україні завітав до Тернополя

Один із найуспішніших і найсучасніших менеджерів в Україні Богдан Будзан завітав до ТНТУ, щоб поділитися своїми знаннями й досвідом зі студентами та викладачами вишу, – повідомляють у навчальному закладі.

Відомий фахівець з бізнес-освіти прочитав лекцію про роль лідерства у досягненні успіху людини і реалізації її життєвої місії.

Виступаючи перед присутніми, спікер акцентував увагу на лідерських якостях, командній роботі і відповідальності за досягнення поставленої мети. На його думку, головний чинник у досягненні мети — дія. Тож людина має проаналізувати свої досягнення, провали і діяти. Крім того, для досягнення мети необхідно не лише максимально використовувати свої здібності та сильні сторони, а й оточити себе однодумцями. Лектор також зупинився на ключових характеристиках успішних лідерів, де важливим є вміння створювати партнерські стосунки, вести людей за собою. Та, насамперед, це здатність передбачати та мотивувати себе й інших.

“Мотивуймо себе баченням свого майбутнього: маючи ясну, морально та етично вивірену мету, ніколи не здавайтесь і завжди старайтесь отримати перемогу у життєвій боротьбі”, — закликав аудиторію професійний коуч та бізнес-консультант власників і керівників бізнесу, академік Української академії наук, автор монографії «Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи» та книг «Роздуми менеджера» й «Дорогою до себе. Майже сповідь» Богдан Будзан.

Насамкінець всі охочі могли придбати книги та поспілкуватися зі спікером мотивуючої лекції.