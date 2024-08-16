“Охматдит” звернеться до правоохоронців через затримку передачі коштів на відновлення лікарні благодійним фондом

Адміністрація Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” вимагає від благодійної організації БО “Охматдит – Здорове дитинство” передати в розпорядження лікарні кошти, зібрані в рамках підтримки відновлення після російського ракетного удару 8 липня. У разі ігнорування цієї вимоги НДСЛ готова застосувати правові механізми забезпечення виконання зобов’язань.

Українське суспільство, бізнес та міжнародні партнери продемонстрували безпрецедентну згуртованість у готовності допомогти лікарні. Для централізації та пришвидшення збору коштів, на сторінках лікарні та її співробітників у соціальних мережах, у ЗМІ, а також на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій та всіх небайдужих громадян були оприлюднені реквізити фонду БО “Охматдит – Здорове дитинство”, який, як окрема та незалежна організація, багато років активно співпрацював з НДСЛ.

Станом на 16 серпня 2024 року, тобто вже більш ніж 8 тижнів після терористичної атаки, зазначені цільові кошти у сумі 378 млн гривень досі перебувають на рахунках БО “Благодійний фонд “Охматдит – Здорове життя”. Організація відмовилася від комунікації з НДСЛ та ігнорує звернення керівництва лікарні щодо передачі зібраних коштів для організації офіційного тендеру, пошуку підрядника для початку будівельних робіт та закупівель медичного обладнання.

“Ми глибоко шоковані рішенням фонду. Ім’я лікарні – синонім відповідальності, професіоналізму та надії. На мою думку, ані НДСЛ, ані фонд, що носить назву “Охматдит”, не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду вирішили інакше”, – зауважив генеральний директор НДСЛ Володимир Жовнір.

Враховуючи завдання з якнайшвидшого відновлення лікарні, а також з урахуванням домовленостей, які було досягнуто під час складання плану з відновлення постраждалих корпусів, НДСЛ “Охматдит” звернувся до “БФ “Охматдит – Здорове дитинство” з листом–вимогою від імені МОЗ України та генерального директора НДСЛ щодо якомога скорішої передачі коштів.

“Я в черговий раз, тепер публічно, вимагаю від фонду переказати кошти, отримані на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації “Благодійний фонд “Охматдит – здорове дитинство” у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально–технічної бази НДСЛ “Охматдит” МОЗ України”, – зазначив В. Жовнір.

НДСЛ “Охматдит” розглядає можливість розірвати правовідносини з фондом, чиї дії є недобросовісними та потенційно шахрайськими. Для забезпечення якомога скорішого початку робіт з відбудови лікарні та у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджені корпуси лікарні до початку холодного сезону, з метою захисту прав своїх пацієнтів та партнерів, і задля захисту інтересів держави, адміністрація лікарні також готова звернутись до правоохоронних органів.