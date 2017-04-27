Патрульні оштрафували чоловіка за те, що був без… штанів

26 квітня о 19-й годині до патрульної поліції зателефонував невідомий і розповів, що по парку «Топільче» розгулює чоловік без штанів.

Патрульні, виїхавши на місце події, побачили у парку 50-річного чоловіка, який ходив по вулиці без нижньої білизни. Цим він принижував людську гідність і мораль інших громадян.

Коли інспектори підійшли до нього, громадин почав похапцем одягатися. Він був добряче напідпитку і пояснити чому так чинить не зміг.

Патрульні відвезли його до відділку поліції, де на нього склали адмінматеріал за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

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