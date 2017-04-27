Як на Тернопільщині чоловік викрав 300 кілограм міді

З заявою про злочин до Тернопільського відділення поліції звернувся житель села Лозова. Чоловік повідомив, що з його господарства зникло близько триста кілограм міді.

Заявник розповів, що майно зберігав на території власного підприємства, яке займається ремонтом електродвигунів. На території господарства знаходилась велика кількість різноманітного брухту, двигунів, деталей, а також мідь. Завданні збитки потерпілий оцінив в 40 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, зловмисник пробрався до приміщення заявника шляхом пошкодження металевої решітки.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу крадія. Ним виявився 34-річний житель села Шляхтинці. Чоловік минулого року звільнився з місця позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу