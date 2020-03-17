16:30 | 17.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Перелік навчальних закладів Тернопільщини, де екзамени перенесено на невизначений термін

Irena 0 Views Прокоментуй!

У зв’язку із карантинними заходами, введеними на території України, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області прийняли рішення про перенесення екзаменів у навчальних закладах. Наразі йдеться про невизначений термін. Екзамени відбудуться після завершення карантину, їх проводитимуть після в хронологічній послідовності.
Зокрема перенесено:
– 23.03.2020 – Козівський навчальний пункт ДНЗ Тернопільський НКК;
– 24.03.2020 – Борщівський навчальний пункт ДНЗ Тернопільський ННК;
– 30.03.2020 – ДНЗ Почаївське ВПУ;
– 31.03.2020 – ДНЗ Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою;
– 6.04.2020 – ДНЗ Чортківський ВПУ;
– 14.04.2020 – Чортківський навчальний пункт ДНЗ Тернопільський НКК.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *