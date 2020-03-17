Перелік навчальних закладів Тернопільщини, де екзамени перенесено на невизначений термін

У зв’язку із карантинними заходами, введеними на території України, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області прийняли рішення про перенесення екзаменів у навчальних закладах. Наразі йдеться про невизначений термін. Екзамени відбудуться після завершення карантину, їх проводитимуть після в хронологічній послідовності.

Зокрема перенесено:

– 23.03.2020 – Козівський навчальний пункт ДНЗ Тернопільський НКК;

– 24.03.2020 – Борщівський навчальний пункт ДНЗ Тернопільський ННК;

– 30.03.2020 – ДНЗ Почаївське ВПУ;

– 31.03.2020 – ДНЗ Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою;

– 6.04.2020 – ДНЗ Чортківський ВПУ;

– 14.04.2020 – Чортківський навчальний пункт ДНЗ Тернопільський НКК.

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