У Тернопільському університеті День відкритих дверей провели в новому онлайн форматі

У зв’язку з рішенням Кабінету Міністрів України про введення всеукраїнського карантину в Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя День відкритих дверей провели в новому онлайн форматі.

Абітурієнти та їх батьки мали змогу поспілкуватися з керівництвом університету та деканами факультетів завдяки онлайн вебінару. Відеотрансляція велася через канали у соцмережах ТНТУ.

Інтерактивні відповіді на актуальні питання цього дня можна було почути від ректора університету проф. П.В. Яснія, першого проректора М.М. Митника, проректора з науково-педагогічної роботи С.Ф. Дячука, відповідального секретаря приймальної комісії В.Р. Кобельника, декана факультету інженерії машин, споруд та технологій Р.Я. Лещука, декана факультету економіки та менеджменту Г.В. Ціх, декана факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії В.І. Яськіва, декана факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії І.О. Барана.

До Вашої уваги запис прямої трансляції Дня відкритих дверей: bit.ly/2xFFTSd.

Якщо в ході перегляду відео у Вас виникнуть питання, можете залишати їх в коментарях до цієї трансляції або ж писати у повідомленнях на сторінках Абітурієнт ТНТУ та Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Нижче за посиланнями відео наших студентів про життя в університеті:

Чому ти обрав ТНТУ. Розповідає студентка ТНТУ Інна Гула bit.ly/2w7csYU

Навчання за програмою «Erasmus+». Розповідає студент ТНТУ Василь Кохан. bit.ly/2U2twqW

Навчання за програмою подвійних дипломів. Розповідає студентка ТНТУ Софія Красіцька bit.ly/2WdRVN2

Студентське телебачення ТНТУ | Криськова С. bit.ly/2IJfFka

Студентське самоврядування ТНТУ| Матвєєв В. bit.ly/2U7lHAf

Профком та проекти ТНТУ Пастущин О. bit.ly/38R3WdG