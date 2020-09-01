Перший чемпіон світу в історії українського біатлону Дмитро Підручний отримав довгоочікувану квартиру

“До святкування дня міста Тернополя я отримав сертифікат на квартиру! Дякую всім хто допоміг та посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене та молодих спортсменів, які бачать що держава підтримує та цінить наші здобутки! Вона дає нові сили рухатися вперед та здобувати нові нагороди для нашої Батьківщини та Тернопільщини!”,- розповів спортсмен.

Дмитро Підручний подякував за сприяння офісу Президента, голові Тернопільської обласної державної адміністрації, міському голові Тернополя, Тернопільській обласній державній адміністрації, Федерації біатлону України та народному депутату Жану Беленюку.